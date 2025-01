Inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

La Corte Costituzionale ha dunque deciso di non ammettere il referendum per l’abolizione della Legge sull’Autonomia differenziata.

“I fautori e sostenitori di quel progetto di riforma non possono cantar vittoria –è il giudizio del Presidente delle ACLI irpine, Alfredo Cucciniello-; noi rispettiamo il giudizio della Corte e ne attendiamo le motivazioni, ma nello stesso tempo rileviamo che questo pronunciamento non difende in alcun modo la scellerata Legge Calderoli, già dichiarata in larga parte incostituzionale. Pertanto, insieme a tutte le organizzazioni che hanno contribuito a raccogliere una quantità di firme che è andata ben oltre il numero richiesto per andare al referendum abrogativo, le ACLI continueranno a mantenere una attenzione costante e ad alimentare il dibattito affinché la legge sia radicalmente cambiata declinando il principio dell’autonomia in termini solidali, salvaguardando l’unità politica e sociale del Paese”.