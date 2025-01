“Impegno sottosegretario giustizia Delmastro è anche conseguenza reiterati appelli polizia penitenziaria”

"Accogliamo con grande favore l'impegno assunto dal Sottosegretario alla Giustizia Delmastro Delle Vedove di incrementare l'organico del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa circondariale di Avellino: e possiamo a ben titolo dire che esso è anche conseguenza delle continue sollecitazioni in tal senso formulate in questi mesi dal SAPPE".Lo dichiara Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commentando le dichiarazioni del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove rispondendo ad un'interrogazione presentata dal dem Toni Ricciardi in merito alla necessità di incrementare il personale e a migliorare gli standard di sicurezza nella Casa circondariale di Bellizzi Irpino ad Avellino. "Ancora ieri abbiamo incontrato al Ministero, a Roma, il Sottosegretario, ricevendo assicurazioni alle nostre reiterate sollecitazioni in merito".