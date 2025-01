Su iniziativa della Vice Presidente del Senato, Senatrice Mariolina Castellone, giovedì 23 gennaio, alle ore 15:00, presso il Senato della Repubblica, Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in Roma, si terrà un evento per rendere omaggio ad Angela Luce, artista partenopea di teatro, cinema, canzone, televisione. Interprete di oltre ottanta film, ha recitato a fianco di Mastroianni, Manfredi, Totò, Tognazzi, Gassman, Cervi, De Sica, Stoppa, Placido, Giannini, Sordi e tantissimi altri; è stata diretta, tra gli altri, da Martone, Avati, Comencini, Pasolini, Steno, Visconti, Risi; numerosi i riconoscimenti tra i quali citiamo il David di Donatello per L’amore molesto, il Premio Reggia d’Oro per il Decamerone, la Medaglia d’oro a Saint Vincent per Malizia.