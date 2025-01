Mercoledì 22 gennaio visita a Caivano ore 9.15 “Rinnovo Consiglio delle bambine e dei bambini”

Mercoledì 22 gennaio, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, torna in visita a Caivano per il rinnovo del Consiglio delle bambine e dei bambini, insediato il 20 marzo scorso nell’ambito del programma di riqualificazione del Comune.

Ore 9.15: via Caputo, 1 a Caivano, inaugurazione della nuova area di laboratori interattivi del plesso scolastico Cilea – Mameli, dedicati a Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò. All’inaugurazione sarà presente la mamma del giovane musicista scomparso nell’agosto 2023.

A seguire, nell’Auditorium dell’Istituito, la cerimonia di rinnovo del Consiglio delle bambine e dei bambini con il coinvolgimento di oltre 200 studenti del territorio collegati da remoto e la partecipazione del coro dell’Istituto “Milani”.

Nell’occasione i bambini presenteranno le nuove proposte per il territorio di Caivano e per la loro comunità.

Alla cerimonia con il Ministro Zangrillo, parteciperanno, inoltre, il Viceprefetto Vicario di Napoli, Franca Fico, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, il Commissario Straordinario, Fabio Ciciliano, la Commissione Straordinaria Caivano composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, il Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Biagio Storniolo e Franculli Emanuele, Direttore Direzione Regionale Campania Vigili del Fuoco, il Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ettore Acerra.

Ore 11.30: punto stampa del ministro Zangrillo con i giornalisti per un approfondimento sui temi della giornata.

Subito dopo il Ministro Zangrillo raggiungerà la sede del Comune di Caivano, per la presentazione della “Scala dei diritti e dei doveri”. Una delegazione dei bambini del Consiglio mostrerà al ministro la Scala dei diritti e dei doveri realizzata dagli studenti, raccontando il progetto e il suo significato.