Denunciato il titolare per gestione illecita di rifiuti

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola hanno denunciato il titolare di un’azienda per gestione illecita di rifiuti.

Durante l’operazione, condotta in collaborazione con i colleghi dell’Arma territorialmente competente, è emerso che il titolare di un’officina meccanica svolgeva la propria attività senza le necessarie autorizzazioni ambientali, in particolare quelle relative alla gestione delle acque reflue industriali.

Nel corso dell’ispezione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto sul piazzale dell’officina circa mille pneumatici fuori uso e una cinquantina di cerchioni in ferro, anch’essi destinati allo smaltimento. La documentazione fornita dal titolare è risultata insufficiente, in quanto mancava il formulario identificativo dei rifiuti (F.I.R.), obbligatorio per il corretto conferimento dei materiali presso un centro autorizzato.

Alla luce delle violazioni accertate, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera attività, adibita ad officina abusiva, e hanno deferito il titolare in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per le violazioni previste dal Testo Unico Ambientale.

Le operazioni di controllo proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la tutela dell’ambiente e della collettività.