L’evento promosso dalla Fondazione De Chiara De Maio per iniziativa del Vescovo Aiello

Venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 17.30 nell’Auditorium Polo Giovani di Avellino in via Morelli e Silvati sarà esposto eccezionalmente e solo per detta data il dipinto di Luca Giordano San Sebastiano e le pie donne della metà del Seicento (ingresso gratuito). La tela, di grandi dimensioni, risente della rivoluzione caravaggesca di quasi mezzo secolo prima ma anche dell’apprendistato presso de Ribera.

Alle ore 19.30 seguirà l’evento, tra il reading teatrale e la lezione accademica, “San Sebastiano e le pie donne. La sofferenza e la misericordia”. Le letture, dalle fonti agiografiche e dalla letteratura ottocentesca, sono di Gigi Savoia – attore e regista, e direttore artistico nel territorio avellinese di Cesinali del Teatro d’Europa – e di Angela Caterina. L’analisi del dipinto è a cura di Vincenzo De Luca, storico dell’arte. Previsto l’accompagnamento musicale degli Emian.

La manifestazione, per iniziativa del Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello, è promossa dalla Fondazione De Chiara De Maio, presieduta da Diodato De Maio, della cui collezione d’arte il dipinto fa parte. Il capolavoro è stato in passato già esposto in diversi musei e in varie mostre e ha una ricca bibliografia. Molte delle pubblicazioni sul dipinto sono curate da Vincenzo De Luca.