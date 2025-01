Screening alla mammella: all’ASL di Avellino 7.700 le mammografie nel 2024

Trend in crescita per la prevenzione del tumore, l'Asl investe in strumentazioni di nuova generazione

Sono state 7.700 le mammografie effettuate nel 2024 nell'ambito dello Screening della mammella. L'ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, conferma il trend in crescita per la prevenzione del tumore al seno. Lo screening senologico è un programma organizzato di prevenzione secondaria, che riveste un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce del tumore mammario. Il servizio è gratuito, rivolto a tutte le donne residenti nei Distretti Sanitari afferenti all' ASL in fascia di età: 50-69 anni per una popolazione target di circa 62.000 donne. Nell'anno 2024 sono stati effettuati 7.700 esami mammografici distribuiti nei vari centri di attività, grazie al lavoro del Referente dott. Paolo Romano, che ha registrato anche quest' anno un trend incrementale nella copertura e adesione della popolazione, a testimoniare l'organizzazione strutturale dello screening e la maggiore fiducia delle donne nel nostro percorso diagnostico. L'indicatore "core" del Nuovo Sistema di garanzia (NSG) il P15CB, infatti, mostra un balzo dal 18% al 25% (nel 2022 era 11%). Tale indicatore esprime la capacità dell'offerta del programma di prevenzione aziendale, andando a valutare la proporzione di persone che hanno effettuato il test di screening e quelle invitate (target). L'esame mammografico viene eseguito con cadenza biennale, presso i Centri di Screening dell'ASL: Distretto Sanitario di Avellino, Distretto Sanitario di Atripalda, Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino e Presidio Ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi o presso l'Unità mobile (Camper con mammografo). Le donne aventi diritto vengono invitate tramite email e attraverso call center, oppure possono presentarsi autonomamente. Ogni sezione di Diagnostica Senologica è dotata di strumentazioni di ultima generazione con un Mammografo Digitale con Tomosintesi. Il modello organizzativo prevede: - Screening di I livello: mammografia, - Screening di II Livello per approfondimento diagnostico: eco/CEM (mammografia con contrasto) Risonanza Magnetica. Per il 2025 l'Azienda mira ad ottenere una partecipazione più elevata e alti livelli di gradimento nella popolazione, grazie ad alti standard nella qualità delle mammografie eseguite e la presa in carico tempestiva della paziente. Inoltre, in linea con gli obiettivi del PNRR, l'ASL ha investito importanti risorse per la dotazione di apparecchiature radiologiche di ultima generazione, tra cui 3 tavoli radiologici telecomandati, 1 RMN presso il P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi – in questo caso si tratta della prima installazione in una struttura pubblica del sud di una risonanza con tecnologia di raffreddamento a minima quantità di elio, che garantisce maggiore precisione e sicurezza per pazienti e operatori. Il P.O di Ariano Irpino è stato dotato anche di 1 TAC 128 slice (256 strati) di ultima generazione e di 1 mammografo digitale con tomosintesi, tecnologia CEMS e modulo di biopsia mammaria, stessa apparecchiatura è stata installata anche a Sant'Angelo. Anche i Distretti Sanitari di Avellino e Atripalda sono stati dotati di 2 nuovi mammografi con tomosintesi al fine di garantire maggiore precisione e accuratezza della diagnosi. Infine presso il Pronto Soccorso del P.O. di Ariano Irpino sono state installate 1 TAC dedicata 128 slice (256 strati) e 1 tavolo radiologico per PS che consente prestazioni radiologiche con minima movimentazione del paziente.

Source: www.irpinia24.it