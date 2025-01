Tecnici Arpac del dipartimento di Avellino sono prontamente intervenuti, su richiesta dei Vigili del Fuoco di Avellino, per un incendio divampato durante la notte, presso un capannone (utilizzato per attività di deposito e logistica per conto terzi) in uso alla ditta Valtex s.r.l., ubicato nella zona industriale del comune di Sperone (Av), in località Santa – Coord. WGS 84 – 33T – 466335 E – 4533025 N.