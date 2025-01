Per qualche mese un'ala della struttura resterà chiusa al pubblico

Con la presa in possesso del cantiere da parte della ditta esecutrice, avranno inizio domani i lavori di ristrutturazione del Museo Antiquarium “Filippo Buonopane” presso il Castello d’Aquino, dunque per qualche mese un’ala della struttura resterà chiusa al pubblico. (Non sarà interessata da lavori la parte in uso al Caffè Letterario che continuerà la sua attività regolarmente.)

Grazie a diversi finanziamenti regionali, in particolare il “Contributo per le istituzioni museali di enti locali e d’interesse locale” e il “Fondo per garantire un’adeguata illuminazione architettonica ai monumenti”, sarà possibile riqualificare le sale del Castello con la sostituzione dei pavimenti, la risoluzione dei problemi di infiltrazione nella copertura, la tinteggiatura delle pareti, un nuovo sistema di illuminotecnica interna, il potenziamento dell’illuminazione esterna del Castello; saranno ristrutturati i servizi igienici per consentirne l’uso a persone con disabilità, ed il Castello sarà dotato di montascale per superare la barriera architettonica della scalinata. Ed ancora: saranno completamente riorganizzati gli spazi dedicati alla Biblioteca comunale “Osvaldo Sanini” con aree studio e lettura attrezzate con arredi per tutte le età, anche per i più piccoli, sarà adottata una suddivisione in sezioni per rendere più agevole la scelta dei libri e sarà introdotto il sistema digitale di consultazione dei testi.

«In Castello d’Aquino con il Museo Antiquarium “Filippo Buonopane” sono stati i protagonisti in questi ultimi mesi di tantissime iniziative – afferma Marilisa Grillo, Delegata alla Cultura, agli Eventi ed ai Lavori Pubblici – Presentazioni di libri con ospiti illustri, attività didattiche, laboratori teatrali, musicali, di archeologia per bambini, hanno caratterizzato anche il periodo natalizio, ma adesso è arrivato il momento di fare una pausa per poter ricominciare in primavera con ancor maggior slancio e motivazione grazie una struttura riqualificata, più bella ma soprattutto adeguata e fruibile a tutti».