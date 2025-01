"La Basilicata non è una terra del declino, ha tante potenzialità e un fascino straordinario"

“Tutti, indistintamente dal ruolo politico, istituzionale e sindacale dovremmo dare il proprio contributo, per dovuta competenza, in testimonianza che siamo i primi a credere in una reale designazione della candidatura di Aliano a capitale italiana della Cultura: ciò, come Ugl, crediamo che questo paese collinare della provincia materana ha tutte le carte in regola e che la cultura non è esclusiva delle grandi città”.

Lo sostiene Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera per il quale, “come già la Regione Basilicata sta’ ben lavorando e in primis l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, Aliano vuole e deve essere un esempio di come la cultura possa essere un motore di sviluppo sostenibile, capace di creare opportunità economiche e sociali per i suoi abitanti. Condividiamo in pieno l’impegno di Latronico, che sono anche indicazioni date dall’Ugl su come mettere a profitto il patrimonio storico, artistico e culturale di Aliano piccola ma vibrante comunità che senza dubbio rappresenta un esempio straordinario di come una realtà locale possa diventare un faro culturale. La cultura è un percorso di conoscenza, Aliano deve essere premiata perché a oggi conserva la sua identità: per l’Ugl Matera – prosegue Giordano – è un paese che emoziona, stimola, fa pensare; dalla frustrazione dell’appartenenza di qualche decennio fa siamo passati all’orgoglio dell’appartenenza. Nel rivivere emotivamente luoghi ed eventi descritti nel Cristo si è fermato a Eboli, ad Aliano, con le sue case dalle magiche facciate dalle cui piccole finestre, è un esempio di recupero e conservazione ambientale. Il turismo, la cultura di tutto il comprensorio di Aliano, ricco di preziose opere storico–culturali, vanno valorizzati. Il binomio turismo/cultura – aggiunge il segretario Ugl – deve essere uno straordinario volano di crescita economica e occupazionale. Questo deve essere il momento giusto per il rilancio del territorio: puntando su Aliano, infatti, Matera e tutto il Sud giocano parte della propria credibilità e del proprio futuro. Avverrà con un investimento sulla partecipazione attiva dei giovani, delle famiglie, un segnale di ripresa per il mondo produttivo e lavorativo che è in grande difficoltà. L’Ugl farà la sua parte in un confronto costruttivo con tutti, Regione Basilicata e assessore Latronico, nella condivisione di obiettivi di cooperazione strategica, nella stipula di vari accordi istituzionali in ambito di turismo e cultura, sulla base dell’esperienza di Matera Capitale europea della Cultura 2019. L’Italia riparte – conclude l’esponente Ugl, Giordano – se il Sud riesce a sfruttare e cogliere queste occasioni ricordano come afferma l’assessore alla sanità Latronico che, la Basilicata non è una terra del declino, ha tante potenzialità e un fascino straordinario che possono richiamare l’interesse dell’Italia e dell’Europa”.