Sabato 18 gennaio 2025 in Avellino presso l’Auditorium del Polo Giovani

Sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Avellino presso l’Auditorium del Polo Giovani, alla via Morelli e Silvati n. 16, si concluderà la II edizione del progetto “Partecipare per costruire democrazia. Scuola politica”, dell’Ufficio della Pastorale per la Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) della Diocesi di Avellino.

Gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie di secondo grado di Avellino, i quali hanno preso parte al ciclo di eventi di carattere seminariale per l’anno scolastico 2024/25, presenteranno i propri elaborati relativi ai temi trattati, quali famiglia, scuola, giustizia, autonomia differenziata, confrontandosi con il Dott. Marco Damilano.

Introdurranno i lavori il Provveditore agli studi di Avellino, Dott.ssa Fiorella Pagliuca e il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

Saranno presenti i relatori che hanno animato i laboratori: Mario Casillo, docente di informatica presso l’Università degli Studi di Salerno e consigliere regionale; Massimo De Santo, docente di Ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Salernoe Gilda Guerriero, docente di Storia e Filosofia; Giovan Francesco Fiore, Giudice del Tribunale per i Minorenni; Erika Picariello, dirigente scolastico e segretario generale della Flc-Cgil di Avellino.

Concluderà i lavori il Direttore dell’Ufficio della Pastorale per la Scuola e l’IRC della Diocesi di Avellino,Sac. Antonio Fucci.