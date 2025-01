E' il quarto video-singolo che anticipa il nuovo album "Cries and Whispers"

Nuovo videoclip e singolo per i Corde Oblique, “The Nightingale and the Rose”, ispirato alla fiaba omonima di Oscar Wilde. Il brano fa parte del nuovo album “Cries and Whispers”, in uscita il 14 febbraio.

Il video è stato girato in Lituania dal regista Rytis Titas, che interpreta il sacrificio della storia di Wilde come una metafora del sacrificio creativo. Questo tema riflette le difficoltà che la creatività affronta oggi, tra indifferenza e frustrazione.

Rytis Titas, videomaker freelance lituano, è noto per i suoi videoclip nella scena darkwave e gotica, collaborando con artisti come Diary of Dreams. Ha anche lavorato come operatore per la televisione nazionale lituana (LRT). Questa è la sua seconda collaborazione con i Corde Oblique, dopo aver diretto il video di “The Moon is a Dry Bone” nel 2020.

La protagonista del video è Dalila Tiraboschi, danzatrice del teatro di danza contemporanea “Aura”, il primo teatro professionale di danza contemporanea in Lituania, acclamato a livello internazionale.

I Corde Oblique presenteranno l’album a Napoli, il 15 marzo, presso l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, con ulteriori date in altre regioni e all’estero: 25 Gennaio Sofia (Bulgaria), 30 Gennaio a Roma, Init Club, 5 luglio: Aaschaffenburg (Germania), Archivio di Stato, Notte dei Musei.

In questo brano dei Corde Oblique suonano: Riccardo Prencipe: chitarra elettrica; Rita Saviano: voce; Edo Notarloberti: violino; Umberto Lepore: basso; Alessio Sica: batteria; Luigi Rubino: piano; Salvio Vassallo: synth analogico.