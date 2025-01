La squadra invita tutti ad un vento eccezionale presso lo store di Avellino sabato 11 gennaio

La Scandone invita tutti i suoi tifosi e appassionati sportivi ad un evento eccezionale organizzato con lo sponsor tecnico Magma, presso lo store sito ad Avellino al Corso Vittorio Emanuele n.17, sabato 11 gennaio dalle ore 17 alle ore 20.

E’ di certo un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di basket e per le famiglie; un’occasione unica per scoprire la magia della palla a spicchi, i piccoli tifosi potranno divertirsi insieme a Lupo Felice, mascotte della società, incontrare i giocatori della Scandone, scattare foto ricordo uniche con il photo booth e portare a casa un sorriso.

All’interno del punto vendita, gli appassionati biancoverdi potranno scoprire il corner dedicato alla Scandone con tutti i prodotti ufficiali.

Sarà una giornata ricca di divertimento e tante emozioni.