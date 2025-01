Conti (UGL Telecomunicazioni): “Positiva iniziativa ministro Urso su tavolo di settore”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, d’intesa con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, ha convocato per mercoledì 12 febbraio alle ore 10:30 a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore delle telecomunicazioni. La riunione ha la finalità di condividere obiettivi e modalità per una gestione strutturale della fase di transizione che il settore delle Tlc sta attualmente affrontando. Al Tavolo sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

“Accogliamo positivamente la convocazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, del tavolo sui call center previsto per il 12 febbraio a Palazzo Piacentini”.

Lo dichiara Stefano Conti, segretario nazionale UGL Telecomunicazioni in merito all’annuncio di stamattina da parte dello stesso ministro Urso in merito alla convocazione del Tavolo nazionale sul settore delle telecomunicazioni.

“Si tratta – spiega Conti – di una richiesta inviata da tempo dalle organizzazioni sindacali perché la crisi del settore necessita di una cabina di regia e di un’attività permanente di monitoraggio nazionale. Infatti, il primo tavolo sui call center, all’epoca convocato presso il Mi.Se, risale al 2010. Dopo 15 anni, speriamo che riesca finalmente a decollare e possa dare risposte concrete alle numerose problematiche del settore e dei lavoratori coinvolti. Diamo atto al ministero del Made in Italy che, per la prima volta, grazie al suo impegno e, soprattutto in primis, a quello della Regione Calabria e, da pochi giorni, anche della Regione Basilicata, si sta provando a realizzare un concreto percorso alternativo di salvaguardia occupazionale nei contact center, attraverso servizi innovativi derivanti dalla digitalizzazione. Restano ovviamente ancora molti nodi da sciogliere, primo fra tutti l’impatto sociale dell’intelligenza artificiale sui posti di lavoro in questo settore”, conclude Conti.