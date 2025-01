Il Sindaco: «Amministrazione compatta per il buon governo di Avellino»

Parte ufficialmente la nuova Giunta Nargi. Con la firma delle deleghe da parte degli assessori designati dal Sindaco di Avellino, entra in carica il nuovo esecutivo di Palazzo di Città.

La fase politica dell’Amministrazione Nargi, preannunciata nelle scorse settimane dalla fascia tricolore, comincia sotto i buoni auspici di un’intesa sottoscritta dai capigruppo di “Davvero”, “Siamo Avellino” e “Viva la Libertà”, Mario Spiniello, Alberto Bilotta e Monica Spiezia. Un accordo sintetizzato in un documento politico che ricalca il programma e gli indirizzi di governo approvati in aula, integrati coerentemente sulla base delle linee strategiche già individuate nella scorsa consiliatura e portate avanti in quella attuale.

L’intesa sancisce la ritrovata coesione della maggioranza Nargi e l’avvio di una nuova pagina amministrativa per la città di Avellino.

La giunta sarà così composta. Marianna Mazza, esponente di “Davvero”, resta il Vicesindaco, con delega alle Pari Opportunità, alle Politiche di Genere, alle Politiche Abitative ed alla Trasparenza. Alberto Bilotta, in quota “Siamo Avellino”, si occuperà di Attività Produttive, Commercio, Innovazione Tecnologica e Transizione digitale. Gianluca Gaeta, di “Davvero”, di Politiche giovanili, Forum dei Giovani, Associazionismo, Sport, Protezione Civile e Politiche della Terza Età. Antonio Genovese (“Davvero”), di Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione, Governo del Territorio e Sicurezza. Giuseppe Negrone (“Davvero”), di Politiche Ambientali ed Energetiche, Decoro Urbano e Cura del Verde, Tutela, Salute e Protezione degli animali. Alessandro Scaletti, pro-rettoredell’Università di Napoli “Parthenope” e Ordinario di Economia Aziendale, resta in carica con le deleghe al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi, alle Partecipate ed alla Cultura. Monica Spiezia, in quota “Viva la Libertà”, si occuperà di Personale, Formazione, Politiche per la disabilità e Inclusione. Mario Spiniello (“Davvero”), di Patrimonio, Contenzioso, Servizio Civile Universale, Mobilità e Trasporti. Jessica Tomasetta, (“Davvero”), di Pubblica Istruzione, Welfare, Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza, Eventi.

«C’è grande soddisfazione per l’avvio della fase politica che avevo preannunciato nel governo della città di Avellino. – commenta il sindaco Laura Nargi – La firma delle deleghe per l’assunzione degli incarichi in giunta da parte dei consiglieri di “Davvero”, “Viva la Libertà” e “Siamo Avellino”, arriva a conclusione di un dialogo proficuo, che ci è servito per serrare ulteriormente i ranghi e ripartire, con rinnovato impegno ed unità, nell’amministrazione del capoluogo. Avellino ha una giunta composta da donne e uomini fortemente motivati ed amministrativamente attrezzati per gli alti obiettivi che ci siamo posti. – aggiunge il sindaco – La sintesi raggiunta ricalca il nostro programma e lo consolida in documento condiviso da tutti».