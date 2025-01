Sventato un furto, scattati tre fogli di via obbligatorio e segnalata una persona in possesso di sostanze stupefacenti

Continua ad essere molto alta l’attenzione che il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino rivolge al contrasto dei reati predatori, sia sul piano preventivo che repressivo.

I servizi di controllo del territorio, pianificati secondo le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, si sono concentrati soprattutto nei comuni di Montemiletto, Venticano e Sturno ed hanno visto l’impiego di oltre 10 pattuglie che, con posti di blocco coordinati e servizi di vigilanza dinamica, hanno presidiato le principali arterie di comunicazione, interessando anche le contrade più isolate, dove i Carabinieri hanno rinvenuto una autovettura rubata poche ore prima.

La successiva analisi investigativa anche attraverso l’uso delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, ha permesso di ricostruire gli spostamenti dei ladri che hanno abbandonato il veicolo in una zona molto isolata, probabilmente con l’intenzione di recuperarla in un secondo momento.

Questa attività, unita ai rilievi dattiloscopici eseguiti sulla vettura, potrà permettere di risalire all’identità dell’autore del furto.

Durante il servizio, inoltre, sono stati intercettati – nei pressi del centro abitato di Venticano – tre pluripregiudicati residenti a Foggia, che si aggiravano tra le abitazioni senza fornire alcun giustificato motivo della loro presenza. Per i tre, sottoposti anche a perquisizione personale, è scattata l’immediata proposta per l’emissione del “Foglio di via Obbligatorio” da quel comune.

A seguito di una seconda perquisizione personale e veicolare, un 27enne di Montella, incensurato, è stato segnalato alla Prefettura di Avellino poiché trovato in possesso di modica quantità di “hashish”, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla successiva distruzione.

Sempre alta, infine, l’attenzione al rispetto delle norme della circolazione stradale. Tra i circa venti automobilisti contravvenzionati, un operaio 38enne di Taurasi è stato deferito in stato di libertà perché trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per l’incauto conducente, alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada, è scattata la “sospensione breve” della patente di guida.