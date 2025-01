Dopo i successi in Italia, Francia, Stati Uniti e Olanda il 10 Gennaio la cantautrice pubblica l’album “Rockstar 17”

Rockstar 17 è una macchina del tempo nella vita della cantautrice Braska, sette tracce che attraversano il suo vissuto più intimo, che con generosità si svela all’ascoltatore facendolo entrare nel suo mondo introspettivo raccontando di sé e delle persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, come la nonna a cui dedica il brano “Cinnamon Stars”, ritratto di una donna solare e sorridente che si è presa cura di lei e che Giulia ricerca ogni sera “tra le stelle” alimentando un legame che non si è mai spezzato. Le stelle di cannella rappresentano stelle estemporanee che possono svanire.

E poi ancora “You see standing in the crowd”, pezzo scritto a 16 anni, nel periodo dell’adolescenza in cui Braska si sente “diversa” a causa della sua passione per la musica che la spinge a ricercare sé stessa in una chitarra alimentata dalla sua voce. La valvola di sfogo in cui si rifugia per evadere da un ambiente circostante che a volte non la comprende a pieno. E’ in mezzo alla folla Giulia, ma scollata grazie alla musica.

Con la canzone “Sophie” la cantautrice abbraccia tematiche psicologiche, raccontando la storia di un ragazza irrisolta, che va alla ricerca di un appoggio, sperando di trovare la soluzione nel rapporto con gli altri, ma tutto questo non fa che alimentare un circolo vizioso che si riverserà in un vero e proprio disturbo mentale.

Nell’album è presente il featuring “Superwoman” con la cantautrice canadese Tèa G, collaborazione che nasce oltreoceano e che unisce le due giovani donne attraverso un messaggio universale rivolto a tutto il mondo femminile: “non pretendete sempre la perfezione da voi stesse, ma accettate anche i vostri limiti”.

Un disco dal sapore R&B scritto quasi interamente in inglese, ad accezione del brano “Messi”, che riporta Braska alle sue origini cantautorali. Grande attenzione è stata data alla parte strumentale, si tratta infatti di un album interamente suonato, che mette in luce le chitarre curate da Diego Colletta. Prodotto da LoZar. Registrato, mixato e masterizzato da Edoardo Romano al Wall of Sound Studio di Milano. Foto di Carlotta Mariani. Video di Braska, LoZar, Gabriele Badiale.

Giulia Cerasoli, in arte Braska, nasce a La Spezia nel 1998 e inizia a muovere i primi passi nella musica da giovanissima, appassionandosi a generi come il soul, il rap e l’R&B. Tra la sua formazione musicale anche la partecipazione al coro Gospel “Over the Rainbow” nel quale dà sfogo al suo timbro di voce. Le sue prime esperienze sono da interprete, in cui si cimenta in cover, ma ben presto sperimenta il carattere cantautorale quando a 16 anni inizia a scrivere le sue canzoni. Questa fase la porterà a prendere parte a vari concorsi, tra cui il Premio Lunezia per il quale arriverà in semifinale nel 2017 e nel 2021 con il brano “Cos’è il male?”.

Nello stesso anno pubblica “Cori”, dedicato alla sua squadra del cuore, il cui videoclip è ambientato sugli spalti della Curva Ferrovia dello Stadio Alberto Picco di La Spezia, e che verrà trasmesso allo stadio prima dell’inizio della partita.

E’ proprio nel 2021 che inizia il contatto con Genova e la collaborazione con il produttore Massimo Salone, in arte LoZar, con cui da’ vita a un progetto discografico che si addentra tra sfumature R&B e soul ma con liriche di stampo rap. Il mondo di Braska si estende anche oltre i confini nazionali, quando vola a Parigi per girare il video di “On the road”, diretto dal videomaker Hénock, in arte Gamefrench, da lì i suoi brani vengono trasmessi da emittenti radio francesi. Inoltre vanta un brano in inglese all’attivo con l’etichetta discografica statunitense Powher Sound, e una partecipazione al New Skool Rules di Rotterdam. Dopo L’EP “On the road” uscito nel 2023, il 10 Gennaio 2025 pubblica l’album “Rockstar 17”.