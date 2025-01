Sabato 11 gennaio l’associazione Equilibri APS presenterà l'evento presso la Sala Consiliare del Comune di Cesinali

L’associazione Equilibri APS che da anni cura la rassegna letteraria “Un Libro al Mese”, una kermesse dedicata alla promozione delle opere letterarie dei più amati, apprezzati e promettenti autori locali, ormai alla quarta edizione, rende noto che presenterà l’opera editoriale “Migrare in Casa”, di Virginia Della Sala, giornalista de Il Fatto Quotidiano ed originaria proprio di Cesinali.

L’evento, che si colloca fuori cartellone, consentirà di effettuare una riflessione sul fenomeno della migrazione climatica, in genere associato a luoghi esotici e lontani, ma che in realtà, come dimostra l’inchiesta giornalistica da cui trae spunto, è una realtà anche per il nostro Paese.

Il consumo di suolo è infatti in costante aumento e le sempre più frequenti alluvioni, frane ed altri eventi atmosferici lasciano sempre più spesso segni indelebili sul territorio e sulle popolazioni.

Dialogheranno con l’autrice Luca Cipriano, giornalista professionista ed esperto di comunicazione ed organizzazione eventi, oltre che ex presidente del teatro Carlo Gesualdo e del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino; Agostino Meo, geologo e dottore di ricerca con specializzazione nel campo della geologia stratigrafica e sedimentologia; Gaetano Festa, ordinario di fisica della terra e dell’atmosfera presso l’Università di Napoli “Federico II”, dove si occupa dello studio di terremoti e tsunami e di nuovi sistemi di osservazione della Terra, in particolare in Appennino meridionale.

A moderare l’incontro sarà Giulietta Fabbo, docente presso il Liceo “Pietro Colletta” di Avellino ed essa stessa autrice di romanzi e poesie.

Equilibri Aps, nata nel dicembre 2019, è un’associazione culturale con sede a Cesinali che opera con lo scopo di promuovere iniziative sociali e culturali e, in particolare, di promuovere la lettura ed il territorio. Inoltre, in virtù di una apposita convenzione, gestisce la biblioteca comunale “Monsignor Salvatore Favati” che, con i suoi oltre 13.000 volumi, costituisce un punto di riferimento per la vita culturale di tutto il territorio.