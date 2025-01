Il consigliere regionale: “Sovraffollamento ha raggiunto proporzioni insostenibili”

“L’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e l’Ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno sono ormai da tempo al centro di una situazione di emergenza permanente, caratterizzata da un sovraffollamento cronico che ha assunto proporzioni insostenibili. Il flusso massivo di pazienti, in gran parte alimentato dal picco influenzale stagionale, ha ulteriormente acuito le difficoltà operative di entrambe le strutture, già gravemente compromesse da carenze strutturali e organizzative. A Sarno, l’assenza di barelle, l’insufficienza di risorse umane e la carenza di attrezzature fondamentali stanno compromettendo gravemente l’efficacia del servizio e la sicurezza degli utenti. La saturazione dei reparti e l’impossibilità di smaltire i ricoveri stanno determinando un blocco del sistema sanitario, con gravi ripercussioni sull’intera comunità locale, in particolare per le categorie più vulnerabili, come gli anziani e i pazienti fragili”. Dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.

“Ho chiesto alla Commissione sanità di convocare un’audizione urgente per esaminare lo stato in cui si trovano i presidi e adottare misure tempestive per tutelare il diritto alla salute delle comunità interessate. Non si può continuare a fare affidamento solo sul sacrificio degli operatori sanitari, che sono ormai al limite delle proprie forze, per gestire questa emergenza”.