Il consigliere regionale: “Si riducano con urgenza i tempi di attesa”

“Da sette mesi risultano interrotte le regolari forniture di vaccini contro l’herpes zoster sia all’ASL di Avellino che all’Azienda ospedaliera Moscati. I tempi di attesa per ricevere la profilassi necessaria, con l’inoculazione del vaccino, ammontano attualmente a ben quattro mesi, come verificato presso il centro vaccinale di corso Europa ad Avellino, mentre il servizio risulta sospeso a tempo indeterminato presso il centro vaccinale dell’Azienda ospedaliera. Molti pazienti che avevano già ricevuto la prima dose sono stati costretti ad attendere oltre un anno senza poter ricevere la seconda dose, come denunciato pubblicamente dalle associazioni di cittadini-utenti. Nonostante la giunta regionale abbia autorizzato l’acquisto diretto delle dosi necessarie da parte delle Aziende ospedaliere, la situazione è ancora in una grave fase di stallo”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.



“L’amministrazione affronti immediatamente un’emergenza sanitaria che mette a rischio le fasce più vulnerabili della popolazione. Bisogna ridurre con urgenza i tempi di attesa delle vaccinazioni presso l’ASL e garantire il rifornimento al centro vaccinale dell’ospedale Moscati”.