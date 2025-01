Weekend a Sant’Agnello tra mercatini di Natale, vin brûlé e cioccolata calda

Befana per i bambini e in piazza con il forum dei giovani

A Sant’Agnello torna il Mercatino di artigianato e prodotti tipici locali. Per l’ultima volta quest’anno, via Diaz e piazzetta Angri, immerse nell’atmosfera natalizia, si popoleranno di creazioni artistiche e alimenti genuini, accompagnando la passeggiata con l’animazione degli artisti di strada e assaggi di vin brûlé e cioccolata calda. Il Mercatino curato dalla Pro Loco di Sant’Agnello, insieme a realtà locali, sarà aperto dalle 16:30 sia sabato 4 che domenica 5 gennaio, giornata in cui, dalle 17:00 alle 19:00, i più piccoli potranno incontrare la befana con i suoi doni.

Sabato 4 gennaio ai Colli di Fontanelle appuntamento con un’eccellenza della musica internazionale: i Solis String Quartet si esibiranno alle 19:30 nella chiesa della Natività di Maria Vergine. Il concerto, intitolato “4or Solis”, è concepito come un diario di bordo che raccoglie il meglio delle esperienze e degli incontri artistici avvenuti nei 33 anni di attività dei Solis String Quartet. Un repertorio tutto originale, che spazia tra vari generi musicali. Un percorso circolare: dopo numerosissime produzioni originali di jazz, world music, pop e musica contemporanea e dopo le grandi collaborazioni internazionali con solisti di ogni genere, si ritorna alla purezza originaria di quelle forme da cui è partito il sodalizio formato da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello). I brani, caratterizzati da una ricerca costante della melodia e da una forte ritmicità, rappresentano il meglio delle influenze culturali e musicali dei paesi che il gruppo ha visitato e dei musicisti che hanno condiviso esperienze con il gruppo.

In concerto il quartetto, oltre a composizioni tratte dall’album Promenade e ai migliori momenti dell’album precedente Metrò, proporrà un omaggio a W. A. Mozart ed Astor Piazzolla con una composizione originale a loro dedicata dal titolo MozarTango.

Sempre nell’ambito del cartellone “ViviAmo il Natale” del Comune di Sant’Agnello, domenica 5 gennaio il Forum dei Giovani propone l’evento “Aspettando la befana” in collaborazione con Lettera32 e Bottiglieria, per una serata all’insegna del divertimento, con musica e sorprese dalle 21:00 in Piazza Sant’Agnello.

Lunedì 6 gennaio il cartellone si conclude con un momento di festa per grandi e piccini, in cui l’arrivo della befana e il teatro dei burattini dei fratelli Mercurio animeranno Piazza Matteotti alle 11:00. Infine la sera alle 19:30 presso la Chiesa dei Ss. Prisco e Agnello si terrà il concerto “Peace, love, hope. Seguendo la stella” del Coro dei Santi Prisco e Agnello diretto da Annamaria D’Esposito.