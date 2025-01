Fondato sessanta anni fa a Foggia come Clinica San Francesco dal dottor Gerardo Di Miscio

"Una risposta per la sanità di confine ai pazienti del Molise, delle province di Avellino e Benevento, della Basilicata. Una soluzione efficace alle lungaggini delle liste d'attesa che spesso rendono difficile curarsi adeguatamente". È la missione che si è data il San Francesco Hospital, fondato sessanta anni fa a Foggia come Clinica San Francesco dal dottor Gerardo Di Miscio.

L’ospedale foggiano, Gruppo Telesforo – Universo Salute, rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama della sanità del Sud e già oggi non risponde ai bisogni dei soli pazienti pugliesi ma anche a tanti bisognosi di cure delle regioni vicine.

Il San Francesco Hospital, accreditato al SSN, con le sue unità di eccellenza in cardiologia, chirurgia generale, ortopedia, traumatologia e riabilitazione, offre una risposta ampia nel ventaglio di cure per queste patologie in un ambiente confortevole munito di ambulatori, reparti e sale operatorie adeguati alle diverse esigenze dei pazienti.

Il complesso sanitario, che conta 116 posti letto, mira a un approccio moderno in tema di diagnosi attraverso l’offerta di una serie di pacchetti di check-up dedicati per donne e uomini, e specifici per patologie, come ad esempio i Cardio Pack e Gastro Pack, ed è caratterizzato da una vasta dotazione di attrezzature evolute, tra cui Tac e CardioTac ad alta risoluzione e basso impatto radioattivo, risonanze magnetiche a tunnel corto – aperte – per soggetti claustrofobici. Da ultimo si è arricchito di una nuova risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 tesla.

La clinica, che si sviluppa su una superficie di oltre 10mila metri quadrati, attraverso la dotazione di apparecchiature tecnologiche moderne, consente di ridurre stress e lunghe attese e guarda con favore all’erogazione di servizi per pazienti fuori della Puglia.

Negli anni il management ha notevolmente puntato sul reclutamento e la formazione di personale medico e socio sanitario di qualità.

Un impegno testimoniato dal raggiungimento di prestigiosi e importanti traguardi: basti pensare alla scelta di un anestesista del San Francesco Hospital per guidare l’equipe medica dell’ultimo G7 a Borgo Egnazia, e non ultima alla realizzazione di intervento chirurgico innovativo come quello per sostituzione di protesi d’anca, realizzato con la mini incisione cutanea anteriore, tecnica innovativa che consente ai pazienti tempi di ripresa più brevi e minori degenze in area ospedaliera.