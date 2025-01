Ancora spazio a divertimento e non a servizi e opportunità di crescita e valorizzazione del territorio

Tra le sedici proposte inviate al Sindaco Laura Nargi dai Consiglieri Comunali dell’area politica riferimento diretto dell’ex sindaco Gianluca Festa, i quali andranno a comporre anche la nuova giunta per volontà del loro leader politico, non vi è traccia sul futuro del Centro per l’Autismo di Valle, il quale dovrà andare in affidamento e gestione all’A.S.L. come da accordo raggiunto dall’Amministrazione in carica di recente anche se, è giusto sottolinearlo e che le famiglie degli utenti che dovranno usufruire dei trattamenti offerti lo sappiano, non sono stati consegnati tutti i documenti dal Comune all’A.S.L. richiesti proprio dal manager Ferrante.

Ancora una volta dai consiglieri firmatari del documento apprendiamo che si tenta di dare ancora, così come già successo in questi ultimi 5 anni, spazio al Summer Festival, Eurochocolate e divertimento tralasciando ovviamente la città dello sviluppo di nuovi servizi e opportunità di crescita e valorizzazione del territorio.

Anche rispetto all’appello alla responsabilità da noi lanciato, con annesso invito di qualche giorno fa proprio ai consiglieri festiani a volersi far carico delle nostre istanze e richieste riguardo la vita delle persone con disabilità, purtroppo anche questa volta non possiamo che affermare come non sono pervenute risposte, né volontà di impegno. L’intera comunità ne prenda atto, conclude il M.I.D..