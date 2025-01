Prima convocazione anche per il giovane tesserato Christian Longobardi

L’Asd Felice Scandone Avellino si congratula con Donatella Buglione, assistant coach di Sanfilippo, per essere stata selezionata come allenatrice al prestigioso torneo nazionale “Memorial Fabbri” che si terrà in occasione della “Rimini Basket Week”, in programma a Rimini e a Santarcangelo di Romagna dal 3 al 6 gennaio 2025. La Buglione era già stata individuata come coach della Rappresentativa Campania, per la categoria 2010 femminile, per il torneo nazionale di Scauri che si è svolto il 13/14/15 Dicembre 2024. La società biancoverde del patron Trasente rende merito anche al suo giovane tesserato Christian Longobardi, convocato anche lui, per la categoria under 14, nella rappresentativa della Regione Campania per l’importante torneo di Rimini. A Cristian va il grosso in bocca a lupo di tutta la famiglia Scandone, con l’augurio di portare in alto il nome della Campania e della società biancoverde.