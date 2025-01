L’Assessora alle Politiche Sociali Barrella: “Un impegno concreto per promuovere l’uguaglianza di genere e contrastare le discriminazioni”

Il Comune di Baronissi annuncia l’avvio dell’avviso per la costituzione della Commissione Pari Opportunità. Questo importante organismo consultivo avrà il compito di “promuovere condizioni di uguaglianza tra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che generano discriminazioni dirette o indirette”, favorendo il rispetto dei diritti umani in ogni ambito della vita sociale, culturale e professionale.

“La Commissione Pari Opportunità è uno strumento essenziale per concretizzare i valori di equità e rispetto che ispirano la nostra Amministrazione. Crediamo fermamente che l’uguaglianza non sia solo un obiettivo da perseguire, ma un principio da vivere quotidianamente. Per questo motivo, invitiamo tutte le associazioni del territorio a partecipare a questa iniziativa con impegno e creatività, contribuendo a costruire una comunità in cui nessuno si senta escluso”, ha dichiarato la Sindaca Anna Petta.

L’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella ha aggiunto: “Questa Commissione rappresenta una risorsa preziosa per il nostro territorio. Sarà un luogo di confronto e proposta, dove idee e competenze potranno trasformarsi in progetti concreti per promuovere la giustizia e i diritti sociali. Invitiamo associazioni e cittadini a unirsi a questo percorso per costruire un futuro più equo per tutti, in cui sentirsi liberi di esprimere la propria unicità, contribuendo alla crescita dei diritti civili”.

Le associazioni iscritte all’Albo comunale sono invitate a candidare una persona con comprovata esperienza e competenze negli ambiti di intervento della Commissione. Le domande, corredate dal curriculum vitae del candidato, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Baronissi entro le ore 12:00 del 17 gennaio 2025.