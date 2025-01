Il progetto dedicato al quartiere Ferrovia mira a risparmiare e sostenere l'ambiente

La città di Benevento si prepara a ospitare un progetto innovativo che mira a rivoluzionare il modo di consumare e produrre energia: la Cittadella Energetica, una Comunità Energetica Rinnovabile e Sociale (CERS) dedicata al quartiere Ferrovia.

Il progetto sarà presentato l’8 gennaio alle ore 18:30 presso la Cittadella del Welcome, in Via S. Giovanni di Dio 14, Benevento. Durante l’incontro, i partecipanti potranno scoprire i benefici della Comunità Energetica, le modalità di adesione e come contribuire alla sostenibilità energetica del territorio.

La Cittadella Energetica nasce con l’obiettivo di:

Fornire energia rinnovabile ai residenti del quartiere, inclusi famiglie e commercianti, specialmente quelli in condizione di povertà.

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini attraverso percorsi di educazione al consumo consapevole, efficienza energetica e riduzione degli sprechi.

Un progetto vincente per il Sud

La nostra rete è tra le 9 vincitrici del prestigioso “Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud” promosso da Fondazione con il Sud e Banco dell’Energia, che supporta la nascita di comunità energetiche nelle regioni meridionali d’Italia. Questo importante risultato mira a favorire la transizione ecologica dal basso, coinvolgendo cittadini, enti del terzo settore e realtà locali per contrastare la povertà energetica che affligge molte famiglie in difficoltà economica e sociale.

Il progetto

Con il supporto della cooperativa “Delfini di Terra” (soggetto responsabile) e in partenariato con le cooperative “La Solidarietà”, “Sabiria”, EURICSE e Friendly Power, il progetto si pone l’obiettivo di costituire una Comunità Energetica nel quartiere Ferrovia di Benevento. Saranno coinvolti enti del terzo settore, famiglie e commercianti del rione, con particolare attenzione a chi vive in condizioni di vulnerabilità economica e sociale.

Ti aspettiamo!