UGL: "Inaccettabili le botte di fine anno all'ospedale Moscati, difendere operatori a ogni costo"

“Non si arresta l’escalation di violenza nei confronti degli operatori sanitari“, dichiarano in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale UGL Salute, e Stefano Caruso, segretario provinciale, commentando l’ennesimo episodio di violenza avvenuto all’ospedale Moscati di Avellino dove un medico è stato colpito violentemente in pieno volto con un pugno per futili motivazioni, da un uomo all’interno del pronto soccorso. “Le botte di fine anno riservate al malcapitato medico – continuano i sindacalisti – sono un atto vile e inaccettabile, esprimiamo la massima condanna e solidarietà al professionista coinvolto. Invitiamo inoltre la Regione Campania ad intervenire per garantire la massima sicurezza nella sempre più complicata gestione dell’assistenza ai cittadini, difendere i professionisti a ogni costo rappresenti dovere morale imprescindibile da parte delle istituzioni” concludono Giuliano e Caruso.