Il Presidente dell'associazione invita la cittadinanza a prestare maggiore attenzione a cani e gatti

Il Presidente della GADIT Avellino (Guardie Ambientali d’Italia) fa un appello per l’ultimo dell’anno. Il Capodanno è uno dei periodi dell’anno più delicati per i nostri amici a quattro zampe. Ecco allora che come già presente scende in campo L’organizzazione di volontari della Gadit Avellino, tramite il dirigente territoriale, PEPE Antonio presente con questa organizzazione da circa un decennio sul territorio Irpino, invita la cittadinanza a prestare maggiore attenzione non solo alle frange più deboli della popolazione, bambini e anziani, ma anche ai nostri gatti e cani. Ai cosiddetti animali da compagnia.

“Nonostante le restrizioni comunali, in numerose città italiane saranno sparati i fuochi d’artificio, che ci auguriamo vengano sempre gestiti da personale specializzato o utilizzati dagli individui con le dovute cautele, anche se ogni anno il numero di feriti e morti, tra uomini e animali, aumenta sensibilmente. In merito a questo, come ente di tutela per gli animali e il territorio e quali persone a cui preme la salvaguardia e la tutela degli animali e la salute delle persone esortiamo a prendere tutte le misure preventive possibili per proteggere i nostri cari e i nostri amici a quattro zampe (e tutti gli animali in genere). Da sottolineare che i comportamenti scellerati del 31 notte si ripercuotono il giorno successivo con segnalazioni di animali allontanati dalle proprie dimore e proprietari preoccupati per i propri amici a quattro zampe.”

Il Presidente della Gadit sottolinea l’effetto dei botti sugli animali. Questi scatenano infatti negli animali una reazione naturale di spavento, portandoli a perdere l’orientamento e a comportarsi in modo insolito, arrivando a farsi investire, a smarrirsi e persino nei casi più estremi a morire per un forte spavento. I botti ed i bagliori di luce improvvisi possono avere un effetto devastante e portare l’animale a fuggire o a farsi del male nel tentativo di farlo. Non tenere il tuo cane legato, potrebbe strangolarsi. Crea una zona tranquilla e sicura per il tuo amico a quattro zampe, lascia che sia lui a decidere dove rifugiarsi. Come consiglio utile assicurati che abbia microchip o altri elementi identificativi come collari con medagliette riportanti utenze telefoniche del proprietario. Se cerca un nascondiglio, rispettalo e lascialo tranquillo. Non consolarlo se è agitato, per evitare di rinforzare la paura. Usa radio o TV per mascherare i rumori esterni.

Auguri di un buon inizio anno nuovo dalla Gadit ODV Avellino .