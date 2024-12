San Mango sul Calore: dalla Pro Loco contributi per la storia locale

Terza ristampa del saggio "La Cavalcata di Sant’Anna - espressione autentica del folklore irpino"

A San Mango sul Calore, in occasione della recente inaugurazione del centro sociale intercomunale intitolato a Teodoro De Blasi, è stata presentata la terza ristampa del saggio ‘La Cavalcata di Sant’Anna- espressione autentica del folklore irpino’, firmato dal presidente della Pro Loco Sanmanghese Fiorenzo Iannino ed impreziosito da una nuova e ancor più ampia raccolta fotografica, messa a punto da Enzo Giannitti (che ha curato anche la grafica) e Antonio Uva. Dedicata all’evento-simbolo della comunità (inserito nella mappatura nazionale delle rievocazioni storiche del Ministero della Cultura), la rinnovata edizione è stata voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Teodoro Boccuzzi. Oltre a questo saggio, l’associazione ha immesso in rete anche due ulteriori documenti storici. Nel primo (‘San Mango 1799’) si delineano le controverse vicende accadute in paese durante la breve ma cruciale esperienza della Repubblica Napoletana. Il secondo è la biografia del sammanghese Padre Ilarione Montefuscoli, morto novantenne nel 1792,pubblicata nel primo Ottocento dallo scrittore frigentino Fabio Ciampo: un’opera tuttora imprescindibile per gli studiosi contemporanei del servo di Dio, tra i quali va ricordato il padre francescano Davide Fernando Panella. Infine, l’associazione ha collaborato con la Pro Loco Lapiana APS nella realizzazione di un video in cui si narrano episodi indissolubilmente intrecciati con quelli sammanghesi del 1799. ‘Con questi tre nuovi contributi - ricorda il presidente Fiorenzo Iannino – continuiamo un proficuo percorso socioculturale avviato da circa un ventennio insieme all’Amministrazione locale e alla Mnemoteca diretta dal professore Nicola De Blasi’.