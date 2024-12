Dramma alla vigilia di Natale

Continuano i suicidi nelle Forze di Polizia. Un altro dramma alla vigilia di Natale a Grottaferrata, comune dei Castelli Romani alle porte di Roma. Un poliziotto di 52 anni, un ispettore della polizia di stato, si è suicidato sparandosi un colpo di pistola in casa, pochi giorni dopo il suicidio di un appartenente alla guardia di finanza nel comune di Ariccia. Siamo alla fine dell’anno ed i suicidi non si fermano dice Gennaro Sannino, Segretario Nazionale del Li.Si.Po., (Libero Sindacato di Polizia) Sono anni che chiediamo al ministero dell’interno di utilizzare gli psicologi nelle varie questure i quali, ogni mese dovrebbero sentire i colleghi per verificare le proprie condizioni mentali. È un grido che nessuno sente, mentre i familiari piangono i loro cari. Ancora gridiamo di fermare questa mattanza suicida, ma sembra che tutti hanno bisogno di apparecchi acustici.

“Chiediamo fortemente un incontro con il ministro Piantedosi e con il capo della Polizia di Stato Pisani, per discutere in merito al problema dei suicidi.” Così ha concluso il Segretario Nazionale LI.SI.PO. Gennaro Sannino