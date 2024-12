Protagonisti di “Aspettando Capodanno” tra musica e divertimento

Protagonisti dell’evento “Aspettando Capodanno ai Corsi” Corso Umberto e Corso Garibaldi, che addobbati a feste, ospiteranno le numerose iniziative previste in programma per il 28 dicembre 2024. Una splendida cornice naturale, quella degli storici corsi di Sapri, resa ancora più suggestiva per l’occasione. Un palcoscenico a cielo aperto tra musica e divertimento, organizzata dall’Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura di Sapri in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e Confesercenti.

A partire dalle ore 16:30, i corsi principali di Sapri si animeranno con una varietà di attrazioni pensate per coinvolgere grandi e piccini: il Villaggio dei Gonfiabili e il Trenino degli Elfi trasporteranno i bambini in un mondo magico. Teatro dei Burattini, mascotte, ballon-art e trucca-bimbi porteranno sorrisi e colori. Golosità natalizie come zucchero filato, popcorn e caldarroste scalderanno l’atmosfera.

In programma le performance degli studenti del Liceo Musicale Carlo Pisacane saranno tra i momenti più attesi: Pisacane Wind Orchestra, Coro e Pop Ensemble e poi esposizioni e un elegante mini-defilé, curati dal Settore Moda dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Sapri, daranno spazio alla creatività e al talento dei giovani artisti del territorio.

Artisti di strada, spettacoli di musica dal vivo e il suggestivo Grinch Village saranno il cuore pulsante dell’evento. Oltre a sconti esclusivi nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa che offriranno un’occasione imperdibile per lo shopping natalizio.

Al centro dell’evento anche le attività nell’area convegni allestita sul Curciobus, vetrina di cultura, tradizioni e progetti di grande valore, organizzato con il patrocinio del Comune di Sapri, l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, e l’associazione Terre del Bussento.

Alle ore 18:00, a bordo del Curciobus, si terrà la presentazione de “La Cicola del Cilento”, un antico salume recentemente inserito nell’elenco dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) della Campania. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Francesco Lombardi, interverranno: Antonio Gentile, Sindaco di Sapri, Edoardo Grieco, Dirigente Veterinario ASL Salerno e Marco Contursi, Delegato ONAS Campania.

A seguire, alle ore 19:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “In Viaggio verso Sanremo”, un’iniziativa a cura dell’Associazione Terre del Bussento che punta a valorizzare il talento e il legame tra il Cilento e il panorama nazionale nel corso dell’evento musicale più atteso dell’anno.

L’incontro vedrà la partecipazione di Maria Martino, Responsabile comunicazione Ass. Terre del Bussento, Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi e Patron di Casa Sanremo, Amalia Morabito, Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo del Comune di Sapri, Corrado Limongi, Dirigente I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Sapri e I.C. “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro, Franca Principe, Dirigente I.I.S. “C. Pisacane” di Sapri e Gianluca Curcio, Autolinee Curcio.

L’evento, organizzato con il supporto di Gruppo Eventi e Autolinee Curcio, rappresenta un momento di incontro tra passato e futuro. Da un lato, la valorizzazione di un prodotto tradizionale come la Cicola del Cilento; dall’altro, l’innovazione e l’ambizione di progetti che guardano a un palcoscenico prestigioso come quello di Sanremo.