Comunicato del Movimento Italiano Disabili , Coordinamento Regione Campania

È passato ormai un altro anno ma per l’apertura del Centro di Valle, se pur raggiunta di recente l’intesa con l’A.S.L., ancora nulla da fare afferma il M.I.D. Il Centro per l’Autismo di Valle è ancora chiuso, eppure l’intesa era stata raggiunta tra A.S.L. e Comune come annunciato dallo stesso Sindaco di Avellino ma non ci è dato sapere o conoscere quando realmente il Comune fornirà finalmente la documentazione tra cui l’agibilità della struttura tanto richiesta dal manager Ferrante all’A.S.L. il quale dovrà fornire cure e terapie, lasciando anche in queste feste le famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico che dovranno usufruire dei servizi al baratro di speranze e interminabili attese oltre che promesse in più occasioni registrate e ascoltate di vedere aperta questa struttura, sulla quale è bene ricordare giace ancora un’indagine per omissioni in atti d’ufficio sulle quali la magistratura a seguito di vari e anche nostro esposto sta provando a fare luce. Chissà se con il nuovo anno finalmente si potrà dare vita a questa struttura e se l’utenza ne potrà finalmente beneficiare, intanto Babbo Natale è andato via fiducioso che l’anno prossimo potrà consegnare finalmente i regali a questi ragazzi proprio dal tetto di questa struttura conclude il M.I.D.

Contatti

midregionecampania@gmail.com Tel.3296166452 Giovanni Esposito

Sede Nazionale Tel. 347/6546894 Via Favale, 15- 00019- Tivoli (Rm) Roma info@ilmid.it