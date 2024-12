Aperitivi esclusivi e show cooking per far conoscere le eccellenze del territorio

Cresce il fermento e l’entusiasmo verso il Festival di Sanremo 2025, dove la provincia di Avellino sarà protagonista per il secondo anno consecutivo con “Terre d’Irpinia”, all’interno dell’area hospitality ufficiale “Casa Sanremo”.

Nel luogo esclusivo e ricercato che da 18 anni rappresenta un’opportunità di promozione territoriale e di visibilità con ospiti di altissima caratura, “Terre d’Irpinia” curerà diverse attività, tra cui uno spazio importante legato al mondo dell’enogastronomia.

In particolare, Terre d’Irpinia realizzerà in esclusiva gli aperitivi ufficiali per tutte le personalità presenti. Due appuntamenti al giorno da domenica 9 Febbraio 2025 e per tutta la durata del Festival fino a sabato 15 Febbraio, per diffondere ed esaltare il bello e il buono della nostra terra, ed offrire ai visitatori di Casa Sanremo l’opportunità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni dell’Irpinia.

Inoltre, saranno diversi gli show-cooking dedicati al nostro territorio per esaltare piatti tipici locali con prodotti rigorosamente irpini.

L’intento è coinvolgere tutta la filiera enogastronomica e in generale le eccellenze del nostro territorio, da produttori a chef, ad attività ristorative e a tutte quelle altre rappresentanze del settore che potranno essere protagonisti di un’esperienza esclusiva aperta al palcoscenico nazionale e internazionale.

Per l’area food e beverage, Terre d’Irpinia ha deciso di avvalersi della consulenza di Giovanni Mariconda, uno degli chef più rinomati e conosciuti della nostra provincia che con la sua esperienza, professionalità e competenza, rappresenterà un punto di riferimento per tutta la filiera che sarà coinvolta per la valorizzazione di prodotti, produttori e progetti locali, dimostrando che l’Irpinia ha un posto d’onore in termini di tradizione e innovazione enogastronomica.

“Ho accettato con grande piacere l’invito di Terre d’Irpinia a essere il loro chef di “Casa” per Casa Sanremo 2025- commenta Mariconda- Per me è un’opportunità per rivivere tutte le esperienze passate con chi è stato prima cliente, poi amico, e con chi è stato mio fornitore. È anche un onore avere l’opportunità di far scoprire e raccontare agli ospiti di Casa Sanremo i prodotti della mia terra.

Ma soprattutto mi emoziona pensare ai momenti che condividerò nella lounge Mango, insieme ai produttori, pizzaioli, barman, chef, ristoratori… insomma, con tutti i colleghi e non che vorranno partecipare a questa esperienza e cimentarsi in questa esaltante esperienza.

Perché non immaginarsi qualche duetto in cucina, per restare in tema Sanremo?. A proposito- aggiunge lo chef di casa- Io so già chi vincerà Sanremo 2025 …chi ? L’Irpinia. Perché l’Irpinia è l’Irpinia”.