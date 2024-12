Questo impianto garantirà acqua purificata di altissima qualità, migliorando i processi sanitari e contribuendo a un impatto ambientale ridotto

EPM installa il nuovo sistema di depurazione dell’acqua presso la Clinica Montevergine di Avellino. Il progetto “HydroCare” rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale e il benessere delle comunità servite.

HydroCare non è solo un sistema tecnologico avanzato, ma un vero e proprio simbolo dell’eccellenza nella gestione delle risorse idriche. Questo impianto garantirà alla Clinica Montevergine acqua purificata di altissima qualità, migliorando la sicurezza e l’efficienza nei processi sanitari e contribuendo a un impatto ambientale ridotto.

“L’acqua è una risorsa preziosa, e con HydroCare vogliamo non solo migliorare il servizio alla clinica, ma anche promuovere un approccio innovativo e sostenibile per il futuro,” ha dichiarato Carmine Esposito, consigliere delegato di EPM.

La Clinica Montevergine, punto di riferimento per la salute e il benessere, si conferma all’avanguardia anche nella gestione ecologica delle risorse, unendo tecnologia e attenzione all’ambiente per offrire il massimo ai propri pazienti. L’installazione di HydroCare è solo l’inizio di un percorso più ampio verso la sostenibilità. L’acqua ozonizzata infatti rappresenta una rivoluzione nel campo della pulizia e della disinfezione, offrendo una soluzione ecologica ed efficace.

Questa tecnologia sfrutta il potere ossidante dell’ozono disciolto in acqua per eliminare batteri, virus e altri agenti patogeni in modo naturale e sicuro. L’utilizzo di acqua ozonizzata consente di ridurre drasticamente l’impiego di prodotti chimici tradizionali, risparmiando sui costi di detersivi e disinfettanti e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Grazie alla sua versatilità, l’acqua ozonizzata può essere utilizzata in molteplici contesti, dalle pulizie domestiche a quelle industriali, offrendo una soluzione innovativa e sostenibile per il futuro della pulizia.