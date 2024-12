La Cappella Palatina della Reggia di Caserta ospiterà il concerto il 24 dicembre

Evento conclusivo della XXX edizione della Rassegna Autunno Musicale – Suoni e Luoghi d’Arte. L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 11.15, si conferma una delle più amate tradizioni culturali del periodo natalizio in Campania. Protagonista del concerto sarà l’Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal Maestro Antonino Cascio e accompagnata dal violinista di fama internazionale Giovanni Angeleri, vincitore del Premio Paganini nel 1997 e ospite regolare dell’ensemble. In programma alcune delle pagine più celebri del classicismo viennese, scelte per esaltare il connubio tra brillantezza musicale e rigore culturale che caratterizza l’evento sin dalla sua istituzione nel 1992.

La Romanza op. 50 di Ludwig van Beethoven, con la sua melodia limpida e dolce, aprirà il concerto, seguita dal Concerto n. 3 in sol maggiore KV 216 per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, noto per l’eleganza delle sue linee melodiche e il finale ricco di imprevedibili contrasti. A chiudere la serata sarà la Sinfonia n. 82 “L’Orso” di Franz Joseph Haydn, un’opera vibrante e ricca di energia, prima delle celebri sinfonie “parigine” del compositore.

Il “Concerto per un Giorno di Festa” conclude un anno particolarmente significativo per l’Orchestra da Camera di Caserta, che nel 2024 ha animato la Cappella Palatina con i cicli Primavera Mozartiana e Classico > Romantico, entrambi dedicati a solisti emergenti di fama internazionale. L’evento, inserito nel programma di valorizzazione partecipata promosso dal comitato scientifico della Reggia di Caserta, sottolinea ancora una volta l’impegno a coniugare eccellenza artistica e accessibilità culturale.

L’ingresso al concerto è incluso nel biglietto ordinario o nell’abbonamento alla Reggia di Caserta (ReggiaCard2024 e ReggiaCard2025), ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di TicketOne (https://ticketone.it./artist/reggia-caserta/). Per conoscere le riduzioni e le gratuità consultare https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/riduzioni-e-gratuita/

Il “Concerto per un Giorno di Festa” rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della grande musica classica e per quanti desiderano vivere la magia delle festività in uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico italiano.

Info

www.autunnomusicale.com;

info@autunnomusicale.com;



Facebook: autunnomusicale; Tel. 0823361801