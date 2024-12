Conclusa l’edizione 2024, serata finale al Teatro Mattiello di Pompei

Serata finale della quinta edizione del Vesuvius film festival al Teatro Mattiello di Pompei con numerosi riconoscimenti assegnati a protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo. Il Vesuvius film festival www.vesuviusfilmfestival.it ) è un concorso cinematografico realizzato in partenariato con il Parco Nazionale del Vesuvio, promosso dall’Associazione Arteggiando con la partecipazione e il patrocinio della Fondazione Ente Ville Vesuviane e dell’Osservatorio Vesuviano, gemellato con Word Academy of BioMedical Sciences and Technologies di Parigi e Dante Alighieri Society di Toronto, in collaborazione con Corpo Diplomatico Consolare di Napoli Campania; ANILDD – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro, Università Popolare Cattolica di “Montemurro D’Ippolito”. Obiettivo del Festival è veicolare, attraverso la cultura dell’immagine, messaggi di salvaguardia ambientale e recupero della storia e cultura del territorio, tramite un vivace confronto tra professionisti del settore cinematografico ed esponenti del mondo giovanile ed associativo, sollecitando la formazione di nuove generazioni di registi. La serata ha visto il contributo artistico di personaggi dello spettacolo con l’assegnazione di vari riconoscimenti:

· Premio Vesuvius: Bruno De Paola, “In fila per due”.

· Premio Docu Vesuvius: Francesco Castellani, “Sacritalia”.

· Premio Corto Vesuvius: Edoardo Maione, “Ultimo Desiderio”.

· Premio Domus Aurea: Giacomo Simonelli, “Lo specchio degli occhi”; Andrea De Rosa, “Sirena Digitale”; Paolo Marescotti, “Broken Bones”.

· Premio Ambiente e Salute: Maurizio Giordano, “Terra Infelix”; Maria Berardi, “Sotto lo stesso cielo”.

· Premio Musica Vulcanica: Ciccio Merolla & Clementino, Roberta Tondelli, Silvia Falanga, Sarah Ancarola, Genny Nugnes, CK Street Dance di Alfredo Ruffo, Antonello Cascone e Le Armonie, Nunzia Centanni, Morena Chiara, Maria Francesca Pompella, Scuola Danza Enric Mennillo, Antonio Sarnelli, Peppe Punzo & Letti Sfatti, Francesca Curti Giardino.

· Premio Fiction: Pascal Persiano, “L’Ombra del Vesuvio”; Lucia Cassini, “Ischia Forever”.

· Premio Cinema: Peppe Lanzetta, Giuseppe Alessio Nuzzo, Salvatore Misticone, Antonella Ponziani, Stefano Veneruso e Barbara Di Mattia.

· Premio Editoria: Gino Giammarino, Marinella Sorrentino, Giovanni Taranto.

· Premio Musica: Fabrizio Fierro, Carmine Caiazzo, Angelo De Cave, Bruno Stoduto, Flavia Paciolla, Giancarlo Nisi.

· Premio Impegno Sociale: Don Luigi Merola, Mimmo Condurro, Lino Marasco.

· Ospiti d’onore: Peppe Lanzetta, Antonio Parlati.

· Eccellenze del Territorio: Nunzio Illuminato, Chef Ubaldo Pucillo.

· Aziende Virtuose nell’Ambito Ecologico: Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri, SIRAL spa di Andrea Langella, Funicolare di Capri di Anna La Rana.

Esibizioni, nel corso della serata, di Antonio Riscetti, di Ines Rodriguez con il monologo “Anime” con il Maestro Sossio Giordano, e del Coro “Io ci Sto”.

Giovanna D’Amodio, presidente e Direttore artistico del Vesuvius afferma “Il Festival, nella sua evoluzione promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico nel campo ambientale, cercando di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza ecologista nelle giovani generazioni, per la salvaguardia dell’ecosistema ambientale, diventando a pieno titolo un Festival ambientale campano”.

Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, aggiunge: “Il Vesuvius Film Festival rappresenta un’importante occasione per promuovere il nostro territorio attraverso il linguaggio universale del cinema. Un Festival ‘Plastic Free’, aspetto al quale teniamo molto, che coniuga arte, sostenibilità e impegno per la salvaguardia ambientale, in perfetta sintonia con i valori che guidano l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Attraverso l’immagine e la narrazione cinematografica questo evento stimola non solo la riflessione sui temi cruciali della salvaguardia ambientale e dello sviluppo ecosostenibile, ma anche il dialogo intergenerazionale tra giovani creativi, professionisti e comunità locali. È un invito – continua De Luca – a compiere un viaggio nella storia, nella cultura e nella bellezza del Vesuvio, trasmettendo messaggi di speranza e responsabilità alle nuove generazioni. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che contribuisce a promuovere un turismo esperienziale e consapevole, valorizzando il Vesuvio come fonte di ispirazione artistica e simbolo di resilienza ambientale”.

Presidente del Comitato Scientifico del Premio è Alessandro Tartaglia Polcini, produttore cinematografico e regista.

La serata di gala è stata ripresa dalle telecamere di TVA Canale 75 del digitale terrestre.