Presentazione romanzo presso presso la Sala Consiliare

Venerdì 27 dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, Piazza Municipio 1, Conza della Campania, l’Ass. Gioventù Conzana e Biblioteca F.A. Cappone ospitano Luca Cantore D’amore, critico d’arte e autore de “L’estetica del decanter” edizioni Il Papavero. L’evento vede la partecipazione di Vincenzo Del Franco, avvocato e speaker radiofonico che modererà l’incontro; e della dott.ssa Martina Bruno, tra le più giovani editrici italiane. La presentazione è inserita in un percorso iniziato nel 2021 di valorizzazione della biblioteca conzana e promozione delle opere di giovani italiani che lavorano per far crescere il nostro paese e sarà l’occasione per affrontare e approfondire un’importante tematica: lo stato dell’arte della creatività e della cultura in Italia, in indispensabile intreccio con il management e l’economia.

Il romanzo si alterna tra ricordi malinconici, riflessioni esistenziali e sogni proiettati su un’ipotesi di futuro sognante e silente: come la neve che cade, presenza costante, reale e metaforica. È un viaggio nella profondità dell’esistenza umana che si dipana in un susseguirsi di emozioni, sentimenti, sensazioni sfuggenti – eppur potenti. È un inno all’estetica che attraverso “il decanter”, che assurge a simbolo della grazia del mondo, ci riporta a una dimensione che contiene quella stravagante apparenza che affascina e che seduce ma che, se non maneggiata con le giuste coordinate, rischia di renderci vuoti e superficiali. Un elogio perfetto all’imperfezione umana; insomma, riflessioni di grande profondità somministrate con sapiente leggerezza. Sarà presente il Sindaco di Conza della Campania Raffaele Cantarella.

L’evento NEVICATA DEI RICORDI FUTURI chiuderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Informazioni/contatti Associazione Gioventù Conzana Biblioteca F.A. Cappone