Svolto evento di sensibilizzazione e per ribadire l'importanza della solidarietà

La Cooperativa Il Quadrifoglio, che gestisce il Centro Antiviolenza Futura, Ambito N23, ha partecipato a un evento organizzato da So Farm, di sensibilizzazione e informazione dedicata al personale, rivolto a dare voce alle donne vittime di violenza e a stimolare il dialogo e la creazione di una rete contro la violenza di genere. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi cruciali legati alla violenza di genere, con un focus particolare sulle strategie di supporto e protezione per le donne e sull’importanza di sensibilizzare tutti i membri della comunità, a partire dai professionisti e dalle istituzioni, affinché possano essere pronti ad agire in maniera efficace.

“La violenza di genere è una piaga silenziosa che colpisce milioni di donne ogni giorno. È fondamentale che tutti, dalle istituzioni ai professionisti del settore, siano uniti nella lotta contro questa violenza, creando una rete solida e accogliente per chi soffre. Abbiamo partecipato a questo evento per testimoniare il nostro impegno quotidiano nel fornire supporto alle donne, ascoltarle e aiutarle a ricostruire la loro vita lontano dalla violenza. Oggi più che mai è necessario fare rete, creare consapevolezza e soprattutto fare in modo che nessuna donna si senta sola nella sua battaglia contro la violenza”, ha dichiarato Lidia Ronghi Presidente de ”il Quadrifoglio”. L’incontro ha avuto l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra enti, associazioni e professionisti, promuovendo azioni concrete e condivise per prevenire e contrastare la violenza di genere. Il Centro Antiviolenza Futura, parte integrante di questa rete, “continua a essere un punto di riferimento fondamentale per le donne, offrendo un supporto psicologico, legale e sociale, con l’obiettivo di garantire loro una vita libera dalla violenza.



L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e per ribadire l’importanza della solidarietà e della collaborazione tra le diverse realtà locali, per affrontare una problematica che non ha confini e che riguarda tutti”, ha concluso la Ronghi.