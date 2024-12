I numeri danno ragione ai suggerimenti della Coldiretti Campania

La lotta alla brucellosi non va in vacanza. Resta alta la guardia della Coldiretti Campania sul controllo della qualità del latte di bufala e sui numeri della lotta alle epidemie che negli ultimi anni hanno creato danni all'intero comparto. L'incontro di fine anno organizzato a Santa Lucia dall'Assessore all'Agricoltura Nicola Caputo, per fare il punto sul comparto bufalino, è l'occasione giusta per focalizzare l'attenzione sui dati della lotta alla brucellosi.

“I numeri continuano a dare ragione alla Coldiretti” -spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. “Le pratiche da noi suggerite dall’ormai lontano 2019 e fortunatamente recepite dalla Regione Campania hanno consentito di ridurre la prevalenza della brucellosi fino all’8,9% (con 25 focolai attivi). Numeri che testimoniano la bontà della scelta di seguire delle indicazioni studiate per il bene di tutti gli allevatori bufalini della Campania La strada tracciata è quella giusta e non resta che continuare a seguirla tutti insieme nell’interesse del bene comune”.

Fra gli interventi fortemente caldeggiati dalla Coldiretti Campania c’è quello della manutenzione delle canalizzazioni di bonifica che si trovano nei pressi degli allevamenti bufalini. In passato sono state proprio queste delle vere e proprie corsie preferenziali per la trasmissione del contagio. “Secondo i dati dell’ultima rilevazione della rete afferente al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, sono stati bonificati 65.940 metri sui 76.290 complessivi. Siamo ormai vicini al traguardo del 100%” aggiunge il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.