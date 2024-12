Per l’occasione è stato consegnato un pensiero augurale al Sindaco Antonino Coppola

La cerimonia degli auguri dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione C. Ganci si è svolta oggi pomeriggio, 20 dicembre 2024, per la prima volta, nella Sala consiliare del Comune di Sant’Agnello.

Per l’occasione è stato consegnato un pensiero augurale al Sindaco Antonino Coppola, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sorrento Maggiore Ivan Iannucci, al Comandante della stazione dei Carabinieri di Sorrento Luogotenente Tommaso Canino, al Vice Questore del Commissariato di Sorrento Alfredo Petriccione e al Comandante della Polizia municipale di Sorrento Maurizio Crotti.

«Con piacere abbiamo ospitato l’Associazione nazionale Carabinieri e le autorità intervenute nella rinnovata Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello per gli auguri natalizi – dichiara il Sindaco Antonino Coppola - Li ringraziamo per il presidio di sicurezza che rappresentano e per l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che da sempre contraddistingue l’opera svolta a servizio del territorio e a tutela della cittadinanza».