Il consigliere regionale di Italia Viva: "A loro va tutta la mia vicinanza e il mio affetto per aver affrontato questa vicenda con forza, dignità e determinazione"

“Conoscendo personalmente il Presidente Renzi, non ho mai avuto alcun dubbio sulla sua assoluta estraneità ai fatti che gli sono stati contestati dalla Procura di Firenze. Il suo proscioglimento conferma ciò che molti di noi hanno sempre pensato circa la sua correttezza e la sua trasparenza nell’agire politico.” Il consigliere regionale della Campania, Enzo Alaia, di Italia Viva, commenta così il proscioglimento del Presidente Matteo Renzi e dell’onorevole Maria Elena Boschi nel processo Open.

“Ci sono voluti ben cinque anni – aggiunge Alaia – per giungere a un proscioglimento che ristabilisse la verità. Questo tempo, che non potrà mai essere restituito, rappresenta un prezzo altissimo pagato sia sul piano umano che su quello politico da due persone che hanno sempre agito con integrità.”

Il consigliere regionale ha poi rivolto un pensiero di stima personale e politica nei confronti di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: “Il Presidente Renzi è un leader straordinario, capace di visione e coraggio, e l’on. Boschi una donna di grande competenza e determinazione. Entrambi rappresentano un esempio per chiunque creda nella buona politica e nell’importanza di servire le istituzioni con passione e dedizione.”

“Questo verdetto è non solo una vittoria per Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, ma anche un segnale positivo per chi crede nella giustizia come pilastro di una democrazia sana. A loro – chiude Alaia – va tutta la mia vicinanza e il mio affetto per aver affrontato questa vicenda con forza, dignità e determinazione.”