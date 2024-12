L’assessora Maria Chiara Barrella: “La città si mobilita per combattere le malattie genetiche rare, successo straordinario degli eventi solidali”

Baronissi risponde con forza alla chiamata della solidarietà: oltre 5mila euro sono stati raccolti per sostenere la Fondazione Telethon e i suoi progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare. Due giorni di eventi hanno dimostrato la straordinaria generosità della città.

“Un invito alla forza. Un segnale di coraggio e amore. Proseguiremo nell’attività di sensibilizzazione, che può rivivere attraverso il sostegno in favore della ricerca scientifica, dei bambini e delle famiglie”, commenta la Sindaca Anna Petta, a margine della maratona di solidarietà di Barobissi.

Domenica, grazie alla collaborazione con la Fondazione Telethon, AIRC e numerosi partner locali, sono stati raccolti 2.500 euro tra visite guidate, tombolate di beneficenza ed eventi collaterali. Martedì sera, in occasione della seconda edizione del Family Festival dal titolo “Insieme da 20 anni: Natale e la gioia di donarsi!”, organizzato da Musica In di Biagio Capacchione e dall’associazione Insieme per Caso, si è aggiunta un’ulteriore cifra importante: altri 2.500 euro da donare alla ricerca.

“Baronissi ha dato un esempio di straordinaria solidarietà. Questa raccolta è molto più di un contributo economico: è un gesto di speranza per le famiglie che affrontano malattie difficili, un segnale di fiducia verso i ricercatori e una conferma dei valori che rendono grande la nostra comunità. Come Amministrazione, continueremo a sostenere con convinzione chi lavora ogni giorno per migliorare la vita di chi soffre. Costruiamo insieme un futuro migliore e regaliamo un sorriso ai bambini, sostenendo il finanziamento di terapie sempre più personalizzate. Attraverso un piccolo dono proteggiamo la vita”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Questi numeri raccontano di una città che non si tira mai indietro. Baronissi ha risposto compatta, dimostrando che il cuore grande della comunità può fare la differenza. Ogni singolo euro raccolto è un atto di amore verso chi combatte una battaglia difficile, ed è un motivo di orgoglio per tutti noi. Continueremo a lavorare per promuovere azioni di solidarietà come questa”. A dirlo è l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella

La Fondazione Telethon, nata nel 1990 per volontà di pazienti affetti da distrofia muscolare, è oggi un simbolo di eccellenza nella ricerca biomedica sulle malattie genetiche rare. Grazie alla generosità dei donatori, Telethon ha ottenuto risultati straordinari come la terapia genica, che sta già migliorando la vita di tanti bambini nel mondo.

“I cittadini di Baronissi, con il loro entusiasmo e impegno, hanno dimostrato ancora una volta che la solidarietà è il motore più potente per affrontare le sfide più difficili. Il futuro delle persone colpite da malattie genetiche rare si costruisce così: con gesti concreti che uniscono cuore e determinazione. Un successo da celebrare, ma anche uno stimolo a non fermarsi. La ricerca ha bisogno di tutti noi!”-concludono-