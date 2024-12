Un menù speciale, enogastronomia d’autore, ricette intramontabili e vini da assaporare…nel cuore della Campania!

L’attesa del Natale è nel segno dei sapori, delle tradizioni e dei vini storici della Campania Felix in un’esperienza unica tra vitigni, terroir e persone: La Locanda del Falerno di Villa Matilde Avallone propone – per SABATO 21 DICEMBRE 2024 e DOMENICA 22 DICEMBRE 2024 (dalle ore 12.00) – un doppio appuntamento con un menu ‘da vivere’ all’insegna dell’enoturismo, in uno degli angoli più affascinanti della Campania.

Per salutare l’arrivo del Natale, La Locanda del Falerno propone un doppio evento: identità, tradizioni e cultura si fondono a ricette intramontabili, al vino e alla storia di un luogo unico. Un percorso appassionante fatto di vitigni e di amore per il territorio, di vini e di famiglia: tutto questo – e molto altro – è La Locanda del Falerno dell’azienda vitivinicola Villa Matilde Avallone, una storia lunga sessant’anni, ma profondamente contemporanea.

Nel 2025, l’azienda vitivinicola celebrerà i suoi primi sessant’anni di attività: nel 1965, infatti, Francesco Avallone, avvocato con la passione per il vino e la storia antica, volle far rivivere l’antico Falerno del Massico, il vino più celebre e pregiato dell’impero romano, citato negli scritti di Orazio, Virgilio e Marziale.