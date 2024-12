“L’accordo con A2A per la gestione dell’inceneritore di Acerra stoppa ogni ipotesi di apertura di nuove linee. Un risultato straordinario, che come Movimento 5 Stelle rivendichiamo orgogliosamente. Abbiamo vinto una battaglia che va avanti da tempo e che tutela il diritto alla salute dei nostri concittadini. E’ giusto ribadire che siamo stati l’unica forza politica che nell’assestamento e variazione di Bilancio ha votato contro il finanziamento di 27 milioni di euro per la quarta linea. Inoltre, avevamo presentato una mozione discussa in Consiglio regionale dove chiedevamo un impegno chiaro a non procedere con la realizzazione del quarto bruciatore e a istituire un tavolo tecnico per pianificare la dismissione del termovalorizzatore. Finalmente oggi possiamo confermare che il progetto di nuove linee è definitivamente affossato. Resta un dato fondamentale: grazie alla nostra opposizione intransigente e a quella delle associazioni e della comunità acerrana, Vincenzo De Luca ha finalmente cambiato idea”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.