Gli operatori avranno il compito di favorire la cura, la tutela e la riqualificazione degli spazi pubblici

Entra nella fase operativa il progetto di Servizio Civile Ambientale “Primula Irpinia”. I 4 giovani operatori reclutati tramite Avviso pubblico, hanno sottoscritto questa mattina, a Palazzo di Città, il contratto.

Per la prima volta a Grottaminarda il Servizio Civile Universale riguarda il settore “Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana”. Gli operatori avranno, infatti, il compito di favorire la cura, la tutela e la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di monitoraggio, pulizia e manutenzione del verde pubblico.

«La tutela del verde e la pulizia degli spazi pubblici rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere sempre più bella e vivibile la nostra Città – spiega il Delegato all’Ambiente e al Servizio Civile, Antonio Vitale – e questo progetto sarà importante per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Con il supporto di questi ragazzi riusciremo a far fronte a diverse criticità confidando sempre, ovviamente, nel senso civico di tutti i cittadini».

«Grazie a questo progetto – afferma la delegata al Personale, Franca Iacoviello – potremo contare su quattro nuove risorse per far fronte alle innumerevoli esigenze in materia di pulizia e tutela dell’Ambiente che una Città in continuo sviluppo come Grottaminarda richiede. Ringrazio i ragazzi che hanno creduto in questo progetto con l’auspicio che espleteranno nel migliore dei modi i servizi che andranno a svolgere».

La selezione degli operatori volontari è stata finanziata all’Agenzia Agorà, in regime di convenzione con il Comune di Grottaminarda, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale.