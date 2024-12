I familiari di alcuni detenuti hanno provato ad introdurre nel Settore "colloqui" un modem ed un telefonino

Un problema antico ma sempre attuale, rispetto al quale la Polizia Penitenziaria, che pure svolge quotidianamente una preziosa e decisiva opera di controllo, prevenzione e repressione, denuncia di avere a disposizione 'armi spuntate' nel contrasto all'ingresso ed all'uso in carcere delle nuove tecnologie. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che riferisce gli ultimi rinvenimenti avvenuti nel carcere di Ariano Irpino.

“Lo scorso giovedì 12 ed il successivo 16 dicembre, presso il Settore “colloqui” del carcere di Ariano Irpino, il personale femminile di Polizia, coadiuvato dall’Ispettore responsabile, ha scoperto e sequestrato, nel primo caso, un router nascosto nelle parti intime del figlio di un detenuto e, successivamente, uno smartphone marca REDMI nascosto, dalla moglie di un detenuto, all’interno del calzino che lei stessa calzava”, spiega Tiziana Guacci, segretaria per la Campania del SAPPE. “Grazie alla professionalità degli agenti, si è riusciti ad evitare l’ingresso dei dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni da parte dei detenuti”, prosegue la sindacalista. “Ancora una efficace ed importante attività di contrasto all’ingresso di telefoni cellulari in carcere, per la quale a nostro avviso sarebbe opportuno il riconoscimento di una ricompensa ministeriale per il personale coinvolto”, conclude, esprimendo “un plauso ai colleghi tutti e allo spirito di abnegazione dimostrato ancora una volta”.