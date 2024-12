L’ultimo lavoro della giornalista e scrittrice irpina di adozione è dedicato alla sua città di origine, Napoli

Domenica 22 dicembre alle 17,30 presso il Circolo della Stampa di Avellino sarà presentato per la prima volta il romanzo di Eleonora Davide “Una vita nobile, storia di Petronilla e del suo tempo”.

L’ultimo lavoro della giornalista e scrittrice irpina di adozione è dedicato alla sua città di origine, Napoli. Le atmosfere della città, nel pieno del suo fulgore di capitale del Regno delle due Sicilie, fanno da scenario, nell’arco di tempo che va dalla Rivoluzione Partenopea del 1799 alla caduta dei Borbone, alla vita di Petronilla Coppola, nobildonna napoletana.

A intervenire con l’autrice saranno Giovanna della Bella, editor, e Ilenia D’Oria, presidente della sezione avellinese di Archeoclub d’Italia, mentre a curare la lettura dei brani tratti dal romanzo e a interpretare le sonorità suggerite dalla trama sarà Paolo De Vito, accompagnato dal musicista Gianluca Marino alla chitarra.

Ospite straordinaria, con un’opera ispirata alla protagonista del romanzo, sarà l’artista Dorotea Virtuoso, mentre condurrà l’incontro il giornalista Gianluca Amatucci, anche lui scrittore.

Le vacanze di Natale sono il momento migliore per gustare la lettura e viaggiare in altri mondi e in altri tempi con la fantasia. Questo il motivo della scelta del momento per la presentazione tanto attesa di un romanzo storico e biografico che incanterà i lettori.

L’autrice Eleonora Davide ha pubblicato anche i romanzi storici: Il Normanno (2019), Dominus, il codice del destino (2021), Il Normanno e i segreti del Castello (2023) e Il fiore del Carso, una linea tra due mondi (2020), tutti disponibili su Amazon.