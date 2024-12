Ha deciso di procedere con una donazione per i “Pandori solidali” a sostegno del progetto della “Fondazione L’Arcobaleno di Marika Onlus”

Non si ferma il percorso sociale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo a sostegno delle fasce più deboli e fragili della popolazione. Dopo l’iniziativa “Addobba il tuo albero di Natale con le luci della legalità”, promossa in sinergia con il Centro Studi Iniziativa Comune, e rivolta alle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia, ecco un nuovo tassello di solidarietà per la realtà guidata dal presidente nazionale Andrea Tiso. La Confeuro, infatti, proprio in questi giorni ha deciso di procedere con una donazione per i “Pandori solidali” a sostegno del progetto della “Fondazione L’Arcobaleno di Marika Onlus”, a contrasto della povertà educativa e dispersione scolastica a favore dei minori con grave fragilità socio-economiche. “Un progetto davvero importante e autorevole, quello de L’Arcobaleno di Marika che quotidianamente opera con impegno, competenza e dedizione per assicurare i diritti dei bambini, in particolare di tutti quei minori indifesi e abbandonati.

Noi, come Confeuro, siamo sempre sensibili a tematiche così delicate e complesse e nel nostro piccolo abbiamo deciso di dare il nostro contributo a questo bellissimo percorso solidale”, ha evidenziato il presidente Confeuro, Andrea Tiso. Che poi ha aggiunto: “Solidarietà ed eguaglianza che sono anche i principi ispiratori della nostra azione, nella consapevolezza maturata che il valore dell’agricoltura sia pure quello di restituire alla comunità e di essere al fianco di chi ha più bisogno“, ha poi concluso Andrea Tiso, sottolineando l’importanza di iniziative come questo della Fondazione L’Arcobaleno di Marika Onlus, al fine di costruire un tessuto sociale più equo e solidale.