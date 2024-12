Il sindaco Sarno: “Volturara attrattiva anche in inverno”

Volturara Irpina celebra il successo straordinario della manifestazione "La Magia del Natale nella Valle del Dragone", che ha visto la partecipazione di oltre 5000 visitatori tra sabato 14 e domenica 15 dicembre.

La due giorni di festa, organizzata all’interno della tendostruttura riscaldata con oltre 1000 posti a sedere, ha offerto un programma ricco di eventi, spettacoli e tradizioni natalizie, regalando a grandi e piccini un’atmosfera unica e suggestiva.

L’affluenza di pubblico ha confermato ancora una volta il ruolo di Volturara Irpina come realtà attrattiva di riferimento, non solo nel periodo estivo ma anche in quello invernale. La qualità dell’offerta culturale, il calore dell’accoglienza e l’efficienza delle infrastrutture hanno reso possibile un risultato di grande rilievo per la comunità locale e per l’intero territorio irpino.

“Il successo straordinario della manifestazione natalizia è motivo di grande orgoglio per Volturara – commenta il Sindaco Marino Sarno -. Con oltre 5000 presenze in soli due giorni, abbiamo dimostrato come il nostro paese sia capace di attrarre visitatori da tutta l’Irpinia e dalla Campania, non solo in primavera ed estate ma anche in inverno.”

“La nostra politica di dotazione infrastrutturale – osserva il Primo cittadino – , con la realizzazione della tendostruttura riscaldata, si sta rivelando vincente: dopo il grande successo dell’Oktoberfest, oggi celebriamo un altro evento che ha saputo valorizzare il nostro territorio e le nostre tradizioni e le tante aziende del posto con i prodotti locali di eccellenza. La tendostruttura rappresenta un elemento significativo per la crescita della nostra comunità, permettendoci di ospitare eventi di grande richiamo in qualsiasi stagione dell’anno.”

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: gli amministratori, il Presidente del Consiglio comunale, Emilio Del Percio, tutti gli stand che hanno preso parte alla manifestazione, la Pro Loco, le associazioni locali, i volontari e i cittadini che con passione e impegno contribuiscono ogni giorno a far crescere Volturara”, chiude Sarno.