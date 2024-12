Di Mauro: "Riscoprire il valore del tempo e della qualità delle relazioni familiari"

Il Natale è il periodo dell'anno in cui le luci si accendono nelle case e nei cuori, un tempo di riflessione e vicinanza familiare. È un momento perfetto per chiederci quale sia il dono più prezioso che i genitori possono regalare ai propri figli. I pediatri della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) sono concordi nel dire che non si tratta di giocattoli o regali materiali, ma di qualcosa di molto più profondo: il dono di una genitorialità responsiva. La genitorialità responsiva si fonda sull'ascolto attento e sulla comprensione dei bisogni emotivi, fisici e psicologici dei bambini. È un approccio che mette il bambino al centro, rispettandone i tempi e le esigenze, e che favorisce lo sviluppo di un legame sicuro e stabile.

I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo del cervello: le esperienze precoci, soprattutto quelle che derivano da un’interazione amorevole e rispettosa, contribuiscono alla costruzione di connessioni neurali che influenzano le capacità cognitive, sociali ed emotive del bambino. Come sottolinea la Sipps, essere genitori responsivi significa rispondere con sensibilità ai segnali dei propri figli, aiutandoli a costruire fiducia e sicurezza, fondamenta essenziali per la loro crescita.

Il Natale ormai alle porte ci ricorda il valore della vicinanza e dell’amore incondizionato. Proprio in questo periodo mamme e papà possono riflettere sul proprio ruolo di genitori: non c’è dono più grande che educare con empatia e rispetto, fornendo ai bambini non solo ciò di cui hanno bisogno fisicamente, ma anche ciò che alimenta la loro anima. Ecco dunque che abbracci, sorrisi, parole di incoraggiamento, gesti affettuosi e momenti condivisi sono i veri regali che restano per sempre.

Da anni molti anni la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sostiene l’importanza di una genitorialità consapevole e fornisce strumenti e informazioni per aiutare le famiglie a crescere i propri figli in piena serenità e in sicurezza. Tuttavia, questo percorso non può essere intrapreso dai genitori da soli: è infatti fondamentale il sostegno della comunità, delle istituzioni e delle aziende impegnate nella promozione del benessere familiare.

In questa prospettiva si inserisce il progetto Nestlé Parenting Initiative

un programma internazionale che vuole rendere più facile la vita dei neogenitori creando consapevolezza e stimolando il dibattito sui fattori principali che influenzano i genitori nella cura e nell’educazione dei neonati e dei bambini. Attraverso risorse, consigli pratici e programmi educativi, Nestlé aiuta le famiglie a navigare nel meraviglioso, ma a volte complesso, viaggio della genitorialità. Solo individuando le necessità, i sentimenti e le esperienze che caratterizzano l’inizio del percorso di genitorialità, la società riuscirà infatti a sostenere al meglio le mamme ed i papà di tutto il mondo. Questo progetto non è solo un supporto pratico, ma un impegno concreto per creare una rete di sostegno che possa fare la differenza nella vita quotidiana delle famiglie. Insieme alla Sipps, Nestlé promuove un modello di genitorialità che valorizza la relazione e il rispetto reciproco, ponendo il benessere dei bambini al centro di ogni azione.

“Sostenere i genitori in questo compito meraviglioso e complesso - spiega il presidente Sipps, Giuseppe Di Mauro- è una delle nostre missioni principali. La genitorialità responsiva non è solo uno stile educativo, ma un vero e proprio gesto d’amore che ha effetti profondi e duraturi sul benessere dei bambini. Insieme a partner come Nestlé vogliamo diffondere la consapevolezza che ogni interazione positiva con i nostri figli contribuisce a creare una base sicura su cui costruire il loro futuro. Il Natale è davvero l’occasione perfetta per riscoprire il valore del tempo e della qualità delle relazioni familiari“.

Il Natale, infatti, è un momento magico, ma la vera magia risiede probabilmente nei gesti quotidiani. Ogni volta che i genitori rispondono con amore a un pianto, che ascoltano con attenzione una domanda, che si prendiamo del tempo per giocare o leggere insieme ai propri figli, stanno costruendo un futuro migliore per i le giovani generazioni. La genitorialità responsiva non è solo un metodo, è un regalo che possiamo fare a noi stessi e ai nostri bambini, un dono che continuerà a dare frutti per tutta la vita.

“Grazie al supporto di iniziative come il Nestlé Parenting Initiative e grazie al nostro quotidiano impegno – sottolinea Di Mauro- possiamo rendere il Natale e ogni giorno un’occasione per crescere figli più sereni, sicuri e felici. Perché il dono più grande che possiamo offrire non si trova sotto l’albero, ma nel calore del nostro abbraccio e nell’amore che dedichiamo ai nostri figli, oggi e sempre“.